重要通告 港股直擊

國際娛樂(01009)公布，預期截至9月底止，中期虧損不多於700萬元，去年同期盈利4396.8萬元。

該公司指出，業績由盈轉虧主要因為期內出現滙兌虧損，以及錄得投資物業公平值虧損綜合影響。