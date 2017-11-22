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今日 08:01 重要通告 港股直擊

奧立仕投資3D印刷汽車結構部件業務

奧立仕(00860)投資3D印刷汽車結構部件業務。集團宣布，收購Divergent發行本金額為1000萬美元的可轉換為其優先股的票據，轉換價為每股14.5024美元，此外，以5000萬美元認購Divergent的344.77萬股優先股，預計將於下月15日或之前交割。

集團指，交割時將觸發可換股票據自動轉換，並轉換為69.03萬股Divergent優先股。集團將擁Divergent悉數攤薄股本約27%。另外，集團有權購買Divergent的227.14萬股，代價4000萬美元。完成後，集團將持有Divergent約640.95萬股。

Divergent位於洛杉磯，主要從事研究、設計、開發及生產3D印刷汽車結構部件之業務。Divergent透過其專利軟硬件平台採用激光3D金屬印刷製造汽車底盤及結構部件。3D印刷技術取代傳統汽車製造業使用的金屬沖壓及其他技術，顯著減少投資在汽車製造廠及工具的資金以及縮短汽車開發周期，大幅降低汽車生產成本。該公司已與Altran、SLM Solutions及PSA Group(標緻、雪鐵龍及DS)訂立戰略合作夥伴關係，Divergent目標為在可產生利潤的情況下將其3D印刷技術及專業知識授權予汽車技術公司。

Divergent的現有投資者包括長和系主席李嘉誠私人投資公司Horizon Ventures、上海市政府的私募股本及創投工具上海聯合投資有限公司，以及工程及研發服務的全球主要運營商Altran。

下載港交所通告原文
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