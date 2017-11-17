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今日 21:13 重要通告 港股直擊

南戈壁主席涉嫌騙取貸款 遭內地羈押

南戈壁資源(01878)公布，該公司於昨日獲悉主席兼首席執行官阿敏布和因涉嫌騙取貸款案，於10月11日被逮捕，現羈押在位於中國的日照市看守所。

董事會已成立由獨立非執行董事孫茅、權錦蘭及赫英斌組成的特別委員會，就阿敏布和所受的指控、該等指控與該公司之間的關連，以及其作為主席和首席執行官期間的操守展開正式內部調查，並將委聘外部顧問以協助調查。

特別委員會將定期向董事會報告調查結果及狀況，以及該等事宜，對該公司業務及事務的潛在影響。

該股今日下午1時起停牌，停牌前報1.54元。

下載港交所通告原文
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