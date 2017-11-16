今日 19:24
重要通告
港股直擊
佑威國際(00627)公布，截至9月底止半年虧損擴至159.7萬元，去年同期虧損9.5萬元；每股虧損0.12仙，不派中期息。
期內，收入2.07億元，按年增長77.45%。
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