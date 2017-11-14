今日 17:32
重要通告
港股直擊
東風汽車集團(00489)公布，今年首10個月，總計汽車銷量258.68萬輛，按年增5.62%。
單計10月份，汽車銷量31.36萬輛，按年增6.05%。
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51億人幣北水掃港股 今年最勁
一倍先走為敬vs等待十倍奉還
黃國英
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有「歷史」 冇真相
占飛
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中國金融市場為何突然極速開放
溫天納
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今日信報
馬化騰點解買買買
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Vietnamese firm claims to have fooled Apple Face ID with a mask
HKEJ｜ EJ Insight
亞企盈利增長勁 加碼中國股票
林世康
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財富管理
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