重要通告 港股直擊

華僑城(03366)公布，以13.95億人民幣向新華基金出售重慶華僑城置地項目51%權益。

重慶華僑城置地項目包括兩幅地塊，總建築面積約44.89萬平方米。一期項目正在興建中，將於明年9月完成開發，有關住宅物業已預售，合約銷售面積和金額分別約16.71萬平方米及18.6億元人民幣，預期明年底前結轉。二期計劃尚未獲批准且現為空置。

華僑城估計，根據今年8月底未經審核資產淨值，出售將錄得淨收益約6.87億元人民幣。出售項目所得款項擬用作一般營運資金及未來投資。

華僑城今早復牌。