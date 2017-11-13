今日 18:22
重要通告
港股直擊
本間高爾夫(06858)公布，截至9月底止中期業績，股東應佔溢利為11.11億元(日圓‧下同)，按年增加2.6倍，每股盈利1.82元，不派中期息。
期內，收益105.22億日圓，增加3.1%。
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