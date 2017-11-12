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今日 18:43 重要通告 港股直擊

中國宏橋就沽空機構第二份報告作澄清反駁

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中國宏橋(01378)就沽空機構Emerson今年10月30日第二份負面報告發出澄清公告，堅信第二份負面報告中所含質疑屬誤導、不真實且無事實依據。

公司指，第二份負面報告聲稱公司於2012年至2015年的發電成本(包括蒸汽成本)仍遠低於中國領先獨立發電商的發電成本。董事確認，公司於2010年至2015年的發電成本屬真實準確。公司的發電成本優勢已於先前澄清公告中披露。

另外，負面報告亦稱，魏橋鋁電於2012年至2015年的供電標準煤煤耗比領先的獨立發電商的供電標準煤煤耗低21%是不可思議的。公司反駁指，公司的發電廠為熱電聯產機組，能夠同時生產電力及蒸汽，具有節能的特點，另外公司亦一直採取各種技術手段降低其煤耗。董事認為，負面報告所選發電公司使用的純凝機組不能與公司的熱電聯產機組作比較，而先前澄清公告中披露的供電原煤煤耗數據乃屬真實準確。

負面報告聲稱蒸汽成本未能構成2009年0.08元人民幣╱千瓦時的成本。但公司截至2009年12月底止年度的單位蒸汽成本為119元人民幣╱噸，而非負面報告所推論的74元人民幣/噸，公司截至2009年12月31日止年度的蒸汽總成本(計入電力成本)約為2.51億元人民幣，而非負面報告所推論的2.64億人民幣。本公司確認截至2009年12月31日止年度蒸汽成本對電力成本的影響約為0.08元人民幣/千瓦時(該0.08元人民幣/千瓦時為0.079元人民幣/千瓦時的約數而非負面報告所聲稱的0.084元人民幣/千瓦時的約數)。

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