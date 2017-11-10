重要通告 港股直擊

國投集團(01386)預期，截至9月底止中期虧損按年有所增加，去年同期虧損1.05億元。

該公司指出，虧損增加，主要由於香港及內地因店舖網絡重組，以及店舖數目減少導致銷售全面下跌。