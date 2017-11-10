今日 20:41
重要通告
港股直擊
威雅利(00854)公布，截至9月底止中期盈利6015.3萬元，按年增長3.13倍，每股盈利79.21仙；不派中期息。
期內，持續經營業務收益23.55億元，按年上升13.76%。
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Which of the Tencent-backed companies is the best bet?
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