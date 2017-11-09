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美國庫存有升有跌 油價大波動後微跌
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美滙美股受壓 金價創下近3周新高
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凌緣庭提出辭任九倉董事
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俄羅斯:委內瑞拉同意重組債務條款
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聯旺中期多賺1.39倍 不派息
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西證國際售25萬股港交所 套5959萬
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期指夜市收報28924點
港股直擊 ｜ 今日 01:19
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