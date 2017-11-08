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領展房產基金(00823)公布，截至9月底止中期業績，可分派收入總額26.04億元，連同酌情分派6900萬元，可分派總額26.73億元，按年增長7.18%。

期內，向基金單位持有人每基金單位分派121.5仙，較去年同期111.75仙，增長8.72%。基金單位持有人交易前應佔溢利121.32億元，按年飆升1.04倍。

收益49.49億元，按年增長7.4%，物業收入淨額37.67億元，升9.51%。收益方面，零售物業租金收入33.24億元，增5.28%、停車場收入按年增長5.69%至10.22億元，及其他物業相關收益2.04億元，按年增長4.62%。

截至9月底止，物業組合的租用率穩定維持於96.3%。整體物業組合的續租租金調整率為26.8%。平均每月租金亦錄得6.7%的改善，由今年3月底之每平方呎55.3元上升至9月底的每平方呎59元。停車場每個泊車位每月收入增加11.7%至2463元。

期內，投資物業組合(包括發展中物業及於中國內地的物業)之估值增加至1898.18億元，較3月底上升9.1%。每基金單位資產淨值增加7.43%至67.11元。

領展指，期內已完成6個資產提升項目，包括隆亨商場、T Town(前稱頌富廣場)、祥華商場、廣福商場、富東鮮活街市及天慈商場，該等項目均超出所訂15%的投資回報率目標。

領展表示，旗下彌敦道700號的翻新工程及預租進度均符合預期。大樓部分預期今年底前開業，而商場部分預期明年中開業。翻新工程完成後，商場部分將會提供購物環境，並將成為旺角新零售地標，而大樓部分將為服務業及半零售業提供營商環境。

該集團又稱，中國內地的三項物業－北京歐美匯購物中心、上海領展企業廣場1座及2座及新收購的廣州西城都薈廣場表現繼續強勁。期內，帶來收益總額及物業收入淨額分別達3.99億元及3.1億元，分別按年增加38.1%及33.6%。歐美匯購物中心及西城都薈廣場的零售續租租金調整率分別為30.7%及62.1%，而領展企業廣場1座及2座的辦公室續租租金調整率為17.2%。

領展表示，會定期檢討並透過出售未能與物業組合內其他資產產生協同效益的非核心資產，以提升物業組合。