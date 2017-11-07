今日 22:53
重要通告
港股直擊
聯想控股(03396)公布，擬向中國證監會申請發行可續期公司債券，總額不超過100億元人民幣，申請發行成功後擬在上交所上市交易。
是次集資所得將用於股權投資、償還有息債務、補充流動資金和項目投資等。
科技股撐市 插完465近平收
今日信報
胖子「搖滾之王」
占飛
｜
今日信報
【信報月刊】與藝術談了一輩子戀愛 鄧宛霞…
大市V彈 新舊經濟股角力
恒昇
｜
今日信報
【信報月刊】資助房屋：在星是權利 在…
「流計算」愈趨重要
StartupBeat
Starbucks hits the wall after aggressive expansion
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
特朗普稅改－魔鬼藏在細節裏
王良享
｜
財富管理
騰訊神秘「吃雞」手遊明日登場
港股直擊 ｜ 今日 14:35
騰訊傳開發自家無人駕駛系統
港股直擊 ｜ 今日 11:29
霍金:AI或屬人類文明史上最糟糕事件
時事脈搏 ｜ 今日 11:57
【盤房來料】騰訊下周業績前仲好安全
即巿股評 ｜ 今日 13:09
【新股追蹤】閱文暗盤初段炒上88元 飆逾六成
港股直擊 ｜ 今日 16:33
新地:首置盤若要政府補貼補地價是謬論
香港財經 ｜ 今日 15:09
華置加注恒大 與甘比持股增至7.1%
重要通告 ｜ 今日 16:58
中午飆346點 挑戰兩萬九
港股直擊 ｜ 今日 12:29
【異動股】紙業股逆市下行 玖紙挫6%見兩個月低
港股直擊 ｜ 今日 11:24
【新股追蹤】閱文暗盤飆逾六成 一手勁賺7080元
港股直擊 ｜ 今日 18:50
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞