今日 19:51
重要通告
港股直擊
德萊建業(01546)公布，截至9月底止中期業績，股東應佔盈利2561.1萬元，按年上升5.62倍，每股盈利3.2仙，派中期息2仙。
期內，收入3.63億元，按年增長1.2倍。
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