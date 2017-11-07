重要通告 港股直擊

華人置業(00127)再加注恒大(03333)，連同集團執行董事陳凱韻(甘比)的持股量由約7%增至約7.1%。以恒大今日收市價30.9元計算，持有恒大股份市值約288.72億元。

該公司表示，由今年4月至今，華置以總代價125億元，購入中國恒大約8.34億股，相當於已發行股本約6.34%。

另外，甘比個人持有1億股恒大股份，相當於已發行股本約0.76%。兩者合計持有恒大約9.34億股，相當於已發行股本約7.1%。

華置表示，對恒大的整體發展前景充滿信心。