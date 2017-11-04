重要通告 港股直擊

英裘控股(01468)預期，截至9月底止中期錄得溢利淨額，去年同期虧損4732元。

該公司稱，業績由虧轉盈，主要歸功於今年1月收購之證券經紀業務綜合入賬所產生之收益及毛利，以及換算外幣貨幣性資產之外滙收益。