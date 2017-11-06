重要通告 港股直擊

中國恒大(03333)宣布，旗下凱隆置業、恒大地產、以及控股股東許家印與第三輪投資者訂立第三輪增資協議，投資者將向恒大地產增資600億元(人民幣‧下同)資本金，佔恒大地產經擴大股權約14.11%權益。

三輪增資完成後，投資者合計向恒大地產投入1300億元資本金，共將獲得恒大地產經擴大股權約36.54%權益，凱隆置業將持有恒大地產約63.46%權益，恒大地產將繼續為恒大的附屬公司。

根據協議，山東高速公司將向恒大地產出資200億元，連同第一輪增資，山東高速公司將向恒大地產的資本出資合共230億元，佔恒大地產增資完成後經擴大股權約5.6652%。

蘇寧電器將向恒大地產出資200億元，佔恒大地產增資完成後經擴大股權約4.7038%。

嘉寓將於第三輪增資向恒大地產出資50億元，連同第二輪增資協議，嘉寓將向恒大地產的資本出資合共70億元，佔恒大地產增資完成後經擴大股權約1.8169%。

深圳正威、廣州逸合、四川鼎祥將分別向向恒大地產的資本出資50億元，各佔恒大地產增資完成後經擴大股權約1.1759%。

根據第三輪增資協議，凱隆置業及恒大地產同意給予第三輪投資者履約承諾，於2018年、2019年及2020年三個財政年度淨利潤(扣除非經常性損益)將分別不得少於500億元、550億元及600億元。