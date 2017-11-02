重要通告 港股直擊

安賢園中國(00922)預期，截至9月底止中期溢利將大幅減少約550萬元，去年同期盈利1148.6萬元。

該公司指出，盈利減少，主因是去年同期錄得撥回所得稅撥備400萬元，以及可換股債券公平值盈利按年減少410萬元。