今日 22:30
重要通告
港股直擊
新意網集團(08008)公布，截至9月底止的第一季盈利1.55億元，按年增長16.29%，每股盈利3.82仙，不派息。
期內，收益3.13億元，按年上升13.65%。
積金局轉軚 研准用MPF買樓
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活地阿倫太懶惰
占飛
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恒昇
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StartupBeat
Why politics will be even more pervasive after party congress
Chung Man｜ EJ Insight
樓價衝天 冷暖誰可知
陸庭龍
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聯想購富士通電腦業務51%股權
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重要通告 ｜ 今日 12:38
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龐巴迪大股東倡與中國中車在鐵道業務合作
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港股回吐75點 石油資源股突出
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國壽:國企改革方面將有更多大動作
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