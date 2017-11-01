重要通告 港股直擊

香港中旅(00308)公布，旗下全資附屬公司聚豪球會於上月30日收到深圳市寶安區人民政府通知，要求聚豪球會於收到通知起10日內關閉建設在鐵崗水庫飲用水源保護區內的聚豪高爾夫球場及相關球場設施。

聚豪球會今日向其全體會員發出停業公告，宣布聚豪高爾夫球場將從11月6日起停止營業，而聚豪球會會員清退、員工安置工作，將按計劃穩步實施。

該公司與區政府就球場退出及轉型發展進行了多次溝通，已取得階段性成果，相關方案正在落實過程中，初步估計不會發生財務損失，並將以此為契機，拓展在深圳的業務。