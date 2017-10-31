今日 12:19
重要通告
港股直擊
富力地產(02777)宣布，今年首10個月，總合約銷售金額約661.1億元(人民幣‧下同)，按年增25.18%。
單計10月份，總合約銷售金額67.1億元，按年增56.41%。
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