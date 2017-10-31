ASM太平洋(00522)公布截至9月底止第三季業績，純利8.65億元，按年增長48.14%，每股基本盈利2.12元，每股攤薄盈利2.08元。
期內，收入51.1億元，按年增長21.76%；新增訂單總額為5.74億美元，按年增長31.8%；毛利率為40.6%，按年增加123點子。
今年首九個月，集團純利23.58億元，按年增長1.19倍；收入132.95億元，按年增長23.93%；新增訂單總額18.44億美元，按年增長31.1%；毛利率亦為40.6%，按年增加295點子。
ASM太平洋(00522)公布截至9月底止第三季業績，純利8.65億元，按年增長48.14%，每股基本盈利2.12元，每股攤薄盈利2.08元。
期內，收入51.1億元，按年增長21.76%；新增訂單總額為5.74億美元，按年增長31.8%；毛利率為40.6%，按年增加123點子。
今年首九個月，集團純利23.58億元，按年增長1.19倍；收入132.95億元，按年增長23.93%；新增訂單總額18.44億美元，按年增長31.1%；毛利率亦為40.6%，按年增加295點子。
|下一篇：
|【個股分析】新股熱潮持續 雅居投資可吼
|上一篇：
|曼克頓山2房海景980萬轉手