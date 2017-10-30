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今日 17:05 重要通告 港股直擊

招商中國3000萬投資將門創投基金

招商局中國基金(00133)宣布，附屬天正投資簽訂了有關將門創投基金的合夥協議。

根據協議，天正同意向將門創投基金以現金出資3000萬元人民幣，佔將門創投基金目標募集規模2.5億元人民幣的12%。

將門創投基金的主要投資目標為機器智能、物聯網(IoT)、自然人機交互，和企業計算方面的企業，投資階段以早期創業投資為主。

該公司相信，投資將門創投基金將可進一步提高資訊科技相關項目，在公司投資組合中的比例，並加深對資訊科技相關行業的認識和聯繫，這將為公司帶來更多投資機會。

下載港交所通告原文

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