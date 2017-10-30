重要通告 港股直擊

中糧包裝(00906)宣布，將對清遠加多寶草本增資20億元(人民幣．下同)，從而持有該公司30.58%的股份。其中，10億元現金人民幣方式支付，另外，10億元以集團生產的鋁制兩片飲料罐出資。

此外，王老吉公司亦將向清遠加多寶草本增資30億元，佔該公司45.87%股份；現有股東智首於增資後，於清遠加多寶草本持股降至23.55%。完成增資後，清遠加多寶草本註冊資本由4000萬美元增至近1.7億美元。

清遠加多寶草本主要從事研究、開發、生產、加工及銷售蔬果飲料、茶飲料、涼茶、植物飲料及濃縮液等非酒精飲料，其為加多寶集團公司中為「加多寶」和「JDB」品牌飲料獨家提供濃縮液的公司。

集團指，通過增資事項該合作，建立集團與加多寶集團更深層次的戰略合作關係，提升集團對加多寶兩片罐供罐份額至70%以上，進一步提升其兩片罐產能利用率與利潤水平。此外，增資協議的利潤承諾保障集團從該公司獲得穩健的投資回報，進一步提升盈利能力。

另外，集團認為，充分利用集團及加多寶集團發揮各自的資源優勢，打造集加多寶品牌、濃縮液、供銷體系為一體的綜合運營平台，鞏固其行業領導地位，提升加多寶涼茶的市場領導力，推動涼茶行業的健康發展。