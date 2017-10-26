今日 19:48
重要通告
港股直擊
金隅股份(02009)宣布，今年首9個月，股東應佔溢利26.04億元(人民幣‧下同)，按年增長14.71%，每股盈利0.24元。
期內，營業收入461.26億元，按年增長41.17%。
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