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今日 19:32 重要通告 港股直擊

復星醫藥6300萬歐羅購藥品分銷公司

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復星醫藥(02196)宣布，旗下子公司簽署協議，將以不超過6300萬歐羅，收購Tridem Pharma的100%股權。

Tridem Pharma成立於1986年，總部位於法國，是西非法語區第三大藥品分銷公司。

該公司表示，收購事項有利於持續拓展歐洲及非洲市場，符合發展戰略，將借助Tridem Pharma在非洲法語區國家及地區已建立的成熟的銷售網絡和上下游客戶資源，進一步完善集團藥品國際營銷平台、推進與歐美藥企的深度合作，並提高集團在國際市場的藥品銷售規模，從而提升企業品牌及地位。

下載港交所通告原文

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