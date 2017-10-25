今日 17:41
重要通告
港股直擊
中海油田服務(02883)公布，截至9月底止首三季虧損1.46億元(人民幣‧下同)，較去年同期虧損90.92億元大幅收窄。每股虧損0.03元。
期內，營業收入117.57億元，按年增8.82%。
國策聚焦改革 滙證薦13港股
今日信報
習核心啟新時代 迎戰中外大變局
從IPO活動看港股後市
呂梓毅
｜
今日信報
英國電影人 拍出在港外傭悲歡離合
張綺霞
｜
今日信報
強勢股回吐 內房見好收
陸文
｜
今日信報
空談鬆綁 FinTech變大白象工程
StartupBeat
Modernity with Chinese characteristics
Andrew Sheng and Xiao Geng｜ EJ Insight
本港加息有期
陸庭龍
｜
財富管理
【計量分析】調整近尾聲 部署迎升浪
即巿股評 ｜ 今日 07:00
報告:香港去年有69名億萬富豪
香港財經 ｜ 今日 13:13
中保監:眾安代理銷售模式潛在風險
中國財經 ｜ 今日 14:40
開市焦點:閱文招股 港股料隨外圍偏軟
港股直擊 ｜ 今日 08:35
麥當勞中國易名「金拱門」
中國財經 ｜ 今日 10:37
【EJFQ信析】美股走向極端 恒指升勢完好
恒指收跌100點 騰訊受壓累大市
港股直擊 ｜ 今日 16:22
報告:亞洲每隔1天有1位新億萬富豪誕生
香港財經 ｜ 今日 11:53
恒指挫200點後曾倒升 平保破頂
港股直擊 ｜ 今日 10:25
【異動股】華南城急漲9% 主席融資安排涉溢價1.5倍股權交易
港股直擊 ｜ 今日 10:18
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞