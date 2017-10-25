重要通告 港股直擊

中遠海運港口(01199)公布，截至9月底止第三季，純利6718.4萬元(美元‧下同)，按年升53.04%。營業額1.56億元，按年升7.96%。

受惠於營運槓桿效應，第三季毛利率上升2.3個百分點至36.5%。

今年首三季，純利4.52億元，按年升1.09倍；每股盈利14.96美仙；營業額4.31億元，按年升2.92%。盈利大幅增加主要受惠完成認購青島港國際之非流通內資股及出售青島前灣碼頭股權，並錄得一次性特殊收益2.85億元。

首三季毛利率下跌1.4個百分點，至36%。