今日 21:53
重要通告
港股直擊
紫金礦業(02899)公布，按中國會計準則編製，首三季盈利22.14億元(人民幣‧下同)，按年增長55.44%，每股盈利10分。
期內，營業收入619.77億元，按年上升8.18%。
永泰爆冷110億奪嘉咸街商地
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港股午後突插水 內房逆市齊爆升
英國電影人 拍出在港外傭悲歡離合
張綺霞
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強勢股回吐 內房見好收
陸文
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住房不炒意義大 全球樓市變局中
習廣思
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人工智能推動教學進步
StartupBeat
Pro-independence Catalans have the odds stacked against them
Simon Shen｜ EJ Insight
新主流經濟學─社會平等
Robert Carnell
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財富管理
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張智霖9180萬購大寶閣高層戶
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