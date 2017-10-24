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今日 17:03 重要通告 港股直擊

永發置業3.2億售九龍城物業 明復牌

永發置業(00287)公布，以代價3.2億元出售九龍城多個物業，所得款項淨額約3.15億元，將作為一般營運資金及未來物業投資及業務發展之用。該股今日停牌，明日復牌。

該公司指出，出售事項預計帶來除稅後收益約1.85億元，將於截至明年3月底止會計年度入賬。

該等物業位於南角道4號地舖、1樓舖位及南角道6號及6A號地舖，以及南角道8號及10號地下，建築面積分別為1000平方呎、5000平方呎及2100平方呎。除南角道4號地舖仍空置外，其餘物業已租賃作為兩間餐館。

 

下載港交所通告原文
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