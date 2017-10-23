今日 17:49
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利記(00637)公布，預期截至9月底止中期業績，股東應佔溢利約5000萬元，按年增長3.28倍。
該公司稱，利潤提升主要因為包括鋅等金屬價格上升，加上合金生產、檢測及諮詢服務等貢獻更多。
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