重要通告 港股直擊

勵晶太平洋(00575)宣布，集團近期已向香港衞生署藥物辦公室及澳門政府衞生局提交申請，以取得進口許可，以便在香港及澳門銷售FortacinTM。

該公司預期在香港辦妥審批手續需要18至24個月，而在澳門辦妥審批手續需要6至12個月。FortacinTM是首款獲歐盟批准用以治療早洩而並不對中樞神經系統產生作用之處方。

另外，該公司與於歐洲開展FortacinTM銷售及分銷之向外特許及商業夥伴Recordati早前重訂許可協議，該協議生效後，集團自Recordati收取400萬歐羅(約3674萬港元)。

集團已於本月11日接獲歐洲藥品管理局意見，歐洲藥品管理局建議將FortacinTM歐洲市場上市授權由集團全資附屬Solutions轉讓予Recordati；

集團預計，Recordati明年初銷售及分銷FortacinTM前，已開始生產380公升12劑量產品之3個工藝驗證批次。集團可以確認，Recordati已就明年3月在法國、德國、意大利、西班牙及葡萄牙推出FortacinTM向製造商PSNW發出首次推出訂單，明年下半年在希臘、羅馬尼亞、捷克、斯洛伐克及波蘭，以及於未來數年在歐洲其他地區、俄羅斯、獨立國家聯合體及北非部分國家推出。