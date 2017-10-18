今日 21:07
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港股直擊
中國軟實力(00139)公布，透過旗下全資附屬於今日收購641萬股民銀資本(01141)股份，代價404.7萬元。
交易完成後，該公司持有約36.17億股民銀資本股份，佔其已發行股本約7.9%。
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