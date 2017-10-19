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今日 19:25 重要通告 港股直擊

聯通料首三季賺41億人幣 增倍半

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聯通(00762)公布，預期今年首三季股東應佔盈利約41億元(人民幣‧下同)，按年上升約1.55倍，主要得益於服務收入的良好增長，以及銷售費用和終端補貼下降。

該公司指出，期內整體服務收入預計約1879億元，按年上升約4.1%，升幅較今年上半年按年增長3.2%持續提升。

另外，首三季移動服務收入預計達到約1170億元，按年上升約6.7%，升幅較今年上半年按年增長5.2%持續提升。

該公司於9月1日起取消國內移動漫遊長途費，以及預期市場競爭將會周期性加劇，預計第四季財務表現將面對較大壓力。

下載港交所通告原文

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