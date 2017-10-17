重要通告 港股直擊

香港國際建投(00687)公布，向Best Feast及歐睿分別以1.01億元及1.65億元，收購盛世企業約10.63%及17.33%股權，並以發行代價股份支付。

該公司將向Best Feast及歐睿分別發行2487.11萬股及4054.71萬股代價股份，合共佔該公司經擴大後股本約1.89%。每股發行價4.08元，較該股今日收市價3.23元，溢價約26.32%。

盛世企業目前在新加坡主板上市，主要從事軌道及基建工程、採購及建造業務，與該公司的業務互相補充，並能產生潛在的協同效應。