重要通告 港股直擊

德萊建業(08122)宣布，公司申請轉往主板上市已獲港交所批准。

該公司8億股已發行股份及購股權，將在下周三(25日)於創業板最後一日交易，下周四(26日)起轉到主板上市，主板股份編號為01546。