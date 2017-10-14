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今日 17:37 重要通告 港股直擊

北京汽車夥百度自動駕駛等領域合作

北京汽車(01958)宣布，與北京百度網訊科技再次簽署《戰略合作框架協議》，進一步明確合作內容與實施路徑。

根據框架協議，公司與百度將在自動駕駛、訊息化產品、雲服務、百度安全AI「雲端汽車訊息安全」等領域開展深入合作。

北京汽車表示，合作預計將在一定程度上，推動汽車產業升級，對探索「人工智能+汽車」深度融合的生態系統起到示範作用，在汽車領域和人工智能領域產生深遠影響。通過優勢互補，雙方將共建持續創新的良性生態，共同推動自動駕駛技術創新，促進汽車智能化升級。

下載港交所通告原文
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