重要通告 港股直擊

西王特鋼(01266)發盈喜，預期截至9月底首9個月未經審核業績，純利較去年同期2.25億元(人民幣‧下同)，上升超過1.4倍。按此計算，即今年首9個月盈利不少於5.4億元。

公司解釋，盈利大升原因包括，在政府去產能政策下，部分鋼鐵企業產能明顯減少，同時，國家環保檢查力度增大，關停部分環保不達標企業，導致鋼鐵供應量下降。

需求方面，政府批覆大量基礎建設項目，地產開發開工率高，需求平穩，對鋼鐵需求進一步上升，鋼鐵價格持續升高，令公司利潤空間加大，鋼材毛利同步上升。