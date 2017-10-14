訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:34 重要通告 港股直擊

西王特鋼盈喜 料首三季多賺逾1.4倍

西王特鋼(01266)發盈喜，預期截至9月底首9個月未經審核業績，純利較去年同期2.25億元(人民幣‧下同)，上升超過1.4倍。按此計算，即今年首9個月盈利不少於5.4億元。

公司解釋，盈利大升原因包括，在政府去產能政策下，部分鋼鐵企業產能明顯減少，同時，國家環保檢查力度增大，關停部分環保不達標企業，導致鋼鐵供應量下降。

需求方面，政府批覆大量基礎建設項目，地產開發開工率高，需求平穩，對鋼鐵需求進一步上升，鋼鐵價格持續升高，令公司利潤空間加大，鋼材毛利同步上升。

下載港交所通告原文
  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。