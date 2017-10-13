南方航空(01055)公布，9月客運運力投入按年上升10.84%；其中，國內上升8.43%，地區下降2.21%，國際上升17.65%。
期內，旅客周轉量按年上升10.37%；其中，國內上升7.35%，地區上升2.01%，國際增長18.77%；客座率為80.49%，按年下跌0.34個百分點；國內下跌0.82個百分點，地區和國際分别上升3.03和0.74個百分點。
貨運方面，9月貨運運力投入按年上升14.02%，貨郵周轉量增加16.01%；貨郵載運率爲56.11%，上升0.96個百分點。
南方航空(01055)公布，9月客運運力投入按年上升10.84%；其中，國內上升8.43%，地區下降2.21%，國際上升17.65%。
期內，旅客周轉量按年上升10.37%；其中，國內上升7.35%，地區上升2.01%，國際增長18.77%；客座率為80.49%，按年下跌0.34個百分點；國內下跌0.82個百分點，地區和國際分别上升3.03和0.74個百分點。
貨運方面，9月貨運運力投入按年上升14.02%，貨郵周轉量增加16.01%；貨郵載運率爲56.11%，上升0.96個百分點。
|下一篇：
|曾健超就七警案入稟索償
|上一篇：
|張建宗:重啟政改須先凝聚社會和諧氣氛