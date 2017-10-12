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今日 09:10 重要通告 港股直擊

北京燃氣藍天擬新交所除牌

北京燃氣藍天(06828)宣布，已尋求建議將集團股份在新加坡證券交易所主板自願除牌，並已獲新交所確認不反對，惟須受若干條件規限。

集團表示，尋求建議除牌因股份於新交所的成交量整體一直偏低，導致股份流通量不足，港交所的成交量遠高於在新交所成交量；於新交所上市的股份數目較少，約3282萬股，佔已發行股份總數約0.33%。

集團認為，建議除牌將減省有關為遵守新交所相關合規要求的額外行政支出及成本，及可令集團精簡其合規責任、降低法律及合規成本及將資源重點放在業務營運上。

下載港交所通告原文
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