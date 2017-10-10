今日 09:26
重要通告
港股直擊
中國星集團(00326)今早9時起停牌，以待發出一份有關其訂立協議出售一組附屬公司，該組附屬公司擁有及經營澳門蘭桂坊酒店及位於澳門之若干住宅單位。
集團股份停牌前報0.77元。
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