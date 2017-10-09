今日 07:30
重要通告
港股直擊
莊園牧場(01533)宣布，有關其A股招股事宜，將於本周四(12日)上午9時半至下午3時期間，在中國境內向符合規定的詢價對象進行初步詢價，以確定發行價格。
集團擬發行不逾4684萬股A股。
投資增值 中國外儲八連升
今日信報
海富苑呎售1.66萬 再膺九龍居屋王
街舖租金回落 港零售股中線樂觀
伊馬仕
｜
今日信報
時尚「廁」文化
瑪麗
｜
今日信報
兩年股市換朝代 滬指今朝急直追
習廣思
｜
今日信報
香港FinTech先發劣勢
StartupBeat
Why Jeff Bezos raves about Nobel laureate Kazuo Ishiguro
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
美稅改進程主導後市
王良享
｜
財富管理
開市焦點:料窄幅觀望 關注內房股
港股直擊 ｜ 今日 08:32
美股淡靜下滑 納指止連升勢頭
國際財經 ｜ 今日 05:28
【計量分析】本季零售股發威
即巿股評 ｜ 今日 07:00
【期權玩家】十月高位還未見？
即巿股評 ｜ 今日 06:30
傳加泰尋社會黨支持 推倒西班牙少數政府
時事脈搏 ｜ 今日 04:11
格羅斯:聯儲局政策產生虛假市場
國際財經 ｜ 今日 05:31
中韓延長雙邊貨幣互換協議談判樂觀
中國財經 ｜ 今日 07:53
美朝關係緊張 金價升逾10美元
國際財經 ｜ 今日 03:12
【EJFQ信析】美滙未爆升 港股牛氣盛
美國土耳其爆外交風波 里拉受壓
國際財經 ｜ 今日 05:30
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞