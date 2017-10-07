重要通告 港股直擊

綠城中國(03900)公布，今年首9個月，累計取得合同銷售金額約709億元(人民幣‧下同)。

單計9月份，合同銷售額119億元。

9月底，集團另有累計已簽認購協議未轉銷售合同的金額約12億元。