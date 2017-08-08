旭輝集團(00884)公布截至6月底止中期業績，純利21.56億元(人民幣‧下同)，按年增長1.57倍。核心盈利增長62.2%至15.38億元。每股盈利32分，中期息由去年同期3.42分增至4.35分(相當5港仙)。
公司上半年收入112.35億元，按年增長28.49%。合同銷售金額471.51億元，增長70.9%。
截至6月底，公司持有手頭現金258億元，淨負債對股本比率為59.3%。
旭輝集團中午收報4.11港元，跌2.14%，成交5340萬。
旭輝集團(00884)公布截至6月底止中期業績，純利21.56億元(人民幣‧下同)，按年增長1.57倍。核心盈利增長62.2%至15.38億元。每股盈利32分，中期息由去年同期3.42分增至4.35分(相當5港仙)。
公司上半年收入112.35億元，按年增長28.49%。合同銷售金額471.51億元，增長70.9%。
截至6月底，公司持有手頭現金258億元，淨負債對股本比率為59.3%。
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