港股直擊 香港財經 重要通告

九龍倉集團(00004)宣布，截至6月底止中期業績，股東應佔盈利84.41億元，按年增長25.52%。每股盈利2.78元；中期息64仙，按年增加10.34%。

期內，收入170.63億元，按年下跌14.77%。核心盈利升22%至72.71億元。投資物業核心盈利升3%至47.77億元，發展物業核心盈利躍升1.61倍至23.06億元。投資物業重估盈餘11.71億元，按年增長1.23倍。

物業的核心盈利增加28%至71億元，香港物業增加17%至52億元；內地物業上升75%至19億元。

該集團的香港商場零售銷售額普遍呈顯著增長跡象，總收入66.81億元，按年增加4%，營業盈利亦增加4%至59.42億元。

海港城整體收入(不包括酒店)增長4%至46.56億元，營業盈利41.62億元，增長5%。其中，商場收入增長5%至32.58億元，出租率96%。租戶銷售額增長2.8%，反映消費及樂觀情緒逐漸回升。寫字樓收入仍增加2%至12.35億元，反映續租租金及新租約租金穩定。6月底的出租率96%，續租率62%。

至於時代廣場整體收入14.15億元，按年下跌1%，營業盈利亦跌1%至12.85億元。其中，商場收入仍下跌2%至10.65億元，因可出租面積減少。出租率為96%。租戶銷售額跌幅收窄至4.3%。寫字樓續租租金上升，收入增長1%至3.5億元。出租率於6月底為98.7%，續租率64%。

荷里活廣場收入2.87億元，上升6%；營業盈利上升8%至2.28億元。6月底出租率97%。

中國發展物業方面，內地政府實施新一輪的降溫措施，集團的應佔已簽約銷售額下跌27%至119億元人民幣。限購令料將為經營環境帶來更多不確定因素，令市場前景充滿挑戰。截至6月底止，未確認銷售額增至302億元人民幣，涉及面積110萬平方米的物業。

中國投資物業收入12.46億元，按年增4%；營業盈利7.32億元，按年增長6%。