重要通告 港股直擊

北京體育文化(01803)公布，與中國建築旗下的中國中建簽訂戰略合作框架協議，將共同於體育產業合作投資、開發、建造及營運運動場所、運動主題樂園、培訓、體育項目及活動。

雙方又會合作及建造全國運動及休閒項目，中國中建將專注挑選項目地點、設計及建造，北京體育文化則專注項目的整體預算、發展及營運。

公司相信，體育產業受國家政策鼓勵，大型體育盛事如2022年北京冬季奧運會均將帶動相關產業發展，雙方合作有助接觸更多業務及投資機會。

北京體育文化中午平收2.43元，成交1140萬元。