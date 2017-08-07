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今日 16:55 重要通告 港股直擊

吉利7月銷量按年增88%

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吉利汽車(00175)公布，7月總銷量約9.11萬部，按年增長約88%，按月增長約3%。其中，出口量按年減少54%至1016部，中國市場總銷量約9.01萬部，按年增長約94%。

今年首7個月總銷量62.17萬部，按年增長約89%，並達至經修訂全年銷量目標110萬部的57%。

該公司指出，7月「新帝豪」車型的銷量約1.84萬部，按年增長約16%。「遠景」轎車銷量1.09萬部，按年增長約32%。期內，於去年推出所有4款新車型維持高銷量水平，其中兩款新車型於月內錄得單月銷量紀錄新高。

下載港交所通告原文
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