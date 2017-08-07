吉利汽車(00175)公布，7月總銷量約9.11萬部，按年增長約88%，按月增長約3%。其中，出口量按年減少54%至1016部，中國市場總銷量約9.01萬部，按年增長約94%。
今年首7個月總銷量62.17萬部，按年增長約89%，並達至經修訂全年銷量目標110萬部的57%。
該公司指出，7月「新帝豪」車型的銷量約1.84萬部，按年增長約16%。「遠景」轎車銷量1.09萬部，按年增長約32%。期內，於去年推出所有4款新車型維持高銷量水平，其中兩款新車型於月內錄得單月銷量紀錄新高。
吉利汽車(00175)公布，7月總銷量約9.11萬部，按年增長約88%，按月增長約3%。其中，出口量按年減少54%至1016部，中國市場總銷量約9.01萬部，按年增長約94%。
今年首7個月總銷量62.17萬部，按年增長約89%，並達至經修訂全年銷量目標110萬部的57%。
該公司指出，7月「新帝豪」車型的銷量約1.84萬部，按年增長約16%。「遠景」轎車銷量1.09萬部，按年增長約32%。期內，於去年推出所有4款新車型維持高銷量水平，其中兩款新車型於月內錄得單月銷量紀錄新高。
|下一篇：
|港7月底外儲資產按月增53億美元
|上一篇：
|軟銀首季營業利潤升五成