重要通告 港股直擊

太古地產(01972)公布，今年第二季旗下本港整體辦公樓出租率99%，與去年底相若。

期內，三大本港購物商場出租率均達100%，與去年底相若；太古廣場及東薈城上半年零售額分別升1.5%及0.9%，而太古城中心則跌7.3%。

物業買賣方面，本港項目WHITESANDS的5個單位、美國項目REACH的6個單位及RISE的15個單位，銷售溢利已於上半年確認。另外，WHITESANDS的2個單位、REACH的7個單位及RISE的10個單位，銷售溢利將於下半年確認。