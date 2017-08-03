重要通告 港股直擊

卓智控股(00982)發出盈利預警，預期截至6月底止中期純利按年減少800萬元。集團去年中期盈利860.9萬元。

集團表示，預期減少主要是由於市場競爭激烈，導致期內印刷業務銷售額及毛利大幅下降所致。