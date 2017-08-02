今日 22:27
重要通告
港股直擊
時代地產(01233)公布，截至6月底止中期股東應佔盈利為4.98億元(人民幣‧下同)，按年下跌9.43%，每股盈利29分，不派中期股息。
期內，收入87.25億元，按年上升53.09%。
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陸文
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刺破債市泡沫元凶
陸庭龍
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